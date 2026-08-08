Montoro, addio a Gerardo Caruso: comunità in lutto Dolore e cordoglio nel montorese

«Esempio di fede e di bontà infinita». Con queste parole la famiglia ha voluto salutare Gerardo Caruso, morto a soli 60 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Gerardo lascia il ricordo di un uomo buono, profondamente legato alla fede e alla sua comunità, particolarmente amato da tutti. La notizia della sua dipartita ha rapidamente fatto il giro del paese, lasciando addolorati tutti. Gerardo ha saputo affrontare la malattia con coraggio e che, anche nei giorni più difficili, non ha mai smesso di regalare agli altri il suo sorriso.

La sua fede era parte integrante della sua vita. Per anni ha fatto parte del coro parrocchiale, mettendo la sua passione per la musica al servizio della comunità e accompagnando con dedizione le celebrazioni religiose.Molto conosciuto per il suo impegno costante, Gerardo, originario di Torchiati, ha guidato per anni con passione, competenza ed entusiasmo i cori parrocchiali come amato maestro di canto, in particolare nelle comunità di Caliano, San Pietro e Sant'Eustachio. La sua dedizione alla musica, la sua bontà e i suoi preziosi consigli hanno lasciato un segno profondo nel cuore di tutti i fedeli e di chi ha condiviso con lui anni di servizio, canto e amicizia.

I funerali saranno celebrati domani 9 agosto alle ore 9:45, partendo dalla casa dell’estinto in Via A. Galiani 48, Caliano di Montoro, e proseguiranno per la Chiesa di Sant’Antonio Abate, dove alle ore 10:00 sarà celebrato il rito funebre.

