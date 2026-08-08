Maltempo, scatta l'allerta meteo: in arrivo temporali improvvisi e grandinate L'allerta della protezione civile per tutta la Campania

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 21 di oggi, sabato 8 agosto, su tutta la Campania.

Previsioni di temporali improvvisi e fenomeni intensi in tutta la Campania

Si prevedono isolati rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. I fenomeni temporaleschi potranno essere caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento, fulmini e caduta di rami o alberi che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

Possibili allagamenti sul territorio regionale

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale evidenzia un rischio idrogeologico con possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali con possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, possibili cadute di massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Raccomandazioni della Protezione Civile

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di protezione civile.