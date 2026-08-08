Tariq Owens è il nuovo centro dell'Avellino Basket "Non vedo l’ora di essere lì ed iniziare a giocare davanti ai nostri tifosi"

L'Halley Campania Avellino Basket ha ufficializzato l'ultimo tassello. Tariq Owens è il nuovo centro della squadra irpina. "Classe 1995, 208 centimetri, Owens porta in Irpinia atletismo, verticalità ed esperienza internazionale, dopo aver già giocato in Italia con Varese, Napoli e Cremona, con cui ha conquistato la Coppa Italia nel 2024. - si legge nella nota dell'Avellino Basket - Un lungo capace di correre il campo, attaccare il ferro e garantire presenza e intensità sotto canestro. Ad Avellino ritroverà anche Federico Mussini, suo compagno ai tempi di St. John’s".

"Non vedo l’ora di essere lì"

"Sono davvero contento ed entusiasta di poter iniziare una nuova stagione ad Avellino con il team biancoverde. Non vedo l’ora di essere lì ed iniziare a giocare davanti ai nostri fans": ha affermato Owens ai canali ufficiali social del club biancoverde.