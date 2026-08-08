Sportnight ad Avellino: serata con tante attività al Corso Saviano: "Ringraziamo tutte le realtà associative che hanno dato adesione all'iniziativa"

"Lo sport da protagonista": così il Coni Avellino ricorda l'appuntamento con Sportnight, in programma alle 19 al Corso Vittorio Emanuele di Avellino, alla Villa Comunale del centro cittadino.

Il comunicato del Coni e del delegato Giuseppe Saviano

"L'Assessorato allo Sport del comune di Avellino ha deciso, nell’ambito delle attività previste per il Ferragosto 2026, l’organizzazione, in collaborazione con alcune società sportive e con il patrocinio del Coni di Avellino, di una serata di attività polisportive e di attività varie. - si legge nella nota - La manifestazione, denominata Sportnight, si svolgerà al Corso Vittorio Emanuele (partendo all'altezza della Villa Comunale) sabato 8 agosto, con inizio alle ore 19.00. Sarà un ulteriore momento ove tutti saranno invitati a partecipare, in modo attivo, a tutte le attività presentate dalle varie Associazioni per vivere dei momenti di partecipazione attiva e consapevole e, soprattutto, da protagonisti. Ringraziamo, fin da ora, le numerose realtà associative che hanno dato, entusiasticamente, la loro adesione all’iniziativa": ecco quanto presentato dal delegato Coni provinciale, Giuseppe Saviano.