Avellino: Manzi ceduto a titolo definitivo alla Scafatese Annuncio da parte delle due società: il difensore era rientrato in Irpinia dal prestito al Monopoli

Claudio Manzi è un nuovo calciatore della Scafatese. Il difensore saluta l'Avellino: cessione a titolo definitivo per il nativo di Lacco Ameno, che torna nel girone C di Serie C dopo i 6 mesi in prestito al Monopoli. Manzi chiude la sua avventura con l'Avellino, nata nel gennaio 2025 con la promozione in Serie B e la prima parte della scorsa stagione vissuta in Cadetteria all'ombra del Partenio.

I comunicati ufficiali

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Scafatese Calcio 1922 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto nel periodo in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

"La Scafatese Calcio comunica agli organi di stampa di aver acquisito le prestazioni del calciatore Claudio Manzi. Difensore centrale classe 2000, Manzi vanta una lunga trafila in Serie C con le casacche di Fermana, Turris, Virtus Entella e Avellino, squadra che ne deteneva il cartellino e con la quale ha vinto il campionato 2024/2025".