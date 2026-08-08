Spaccio di droga a Roma, 13 arresti: nei guai anche un 26enne avellinese I controlli nella Capitale e le varie operazioni in più zone

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di interventi mirati in diversi quartieri della Capitale e della Provincia che hanno portato all’arresto di 13 persone e al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina, crack, hashish, marijuana, eroina e shaboo, oltre a materiale per il confezionamento e a oltre 95.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel quartiere Salario

In via Taro, i Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno arrestato un 38enne romano trovato in possesso di 5 g di cocaina, 3 g di hashish, 1 g di shaboo, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e 585 euro in contanti. Nel corso di un’altra operazione, in via Oglio, gli stessi militari hanno arrestato un 26enne, originario della provincia di Avellino, sorpreso subito dopo aver ceduto 5 g di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 174 g di hashish e 11.000 euro in contanti.

I controlli

Nel corso delle perquisizioni eseguite presso un banco ortofrutticolo del mercato Trionfale, e presso un’abitazione di Cerveteri, i militari hanno sequestrato 2,736 kg di hashish, suddivisi in panetti, ovuli e frammenti, 167 g di marijuana e 80.000 euro in contanti, custoditi in otto buste sottovuoto da 10.000 euro ciascuna e ritenuti provento dell’attività di spaccio. Ad Acilia i Carabinieri hanno arrestato due persone in distinte operazioni. Controlli e arresti anche in altri quartieri come Tor Sapienza, Quarticciolo, Tuscolano, Fidene, Nel centro storico e Casal Bruciato.