Terribile scontro frontale a Flumeri, coinvolte due auto: un ferito è gravissimo L'incidente lungo la statale 91 alla contrada San Pietro

Doveva essere una serata di festa, invece si è vissuto un dramma Flumeri a causa di un grave incidente stradale. Si è sfiorata la tragedia: tutto è avvenuto quando erano all'incirca le 23.30.

L'incidente lungo la Statale 91

Saranno gli inquirenti a fare luce sul grave incidente che si è verificato lungo la Statale 91, in contrada San Pietro. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un terribile scontro frontale tra una Fiat Panda e una Fiat Bravo. La dinamica non è ancora confermata, ma stando alle prime indiscrezioni dagli accertamenti sul posto la Panda avrebbe invaso la corsia opposta durante un sorpasso, finendo contro la Bravo. Ad avere la peggio gli occupanti della Panda.

Un ferito grave trasportato all'ospedale di Ariano Irpino

Uno dei passeggeri della Panda è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d'urgenza, insieme agli altri amici, all’ospedale di Ariano Irpino. A bordo della Bravo viaggiava anche un bambino: per gli occupanti, fortunatamente, solo tanta paura. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e i vigili del fuoco di Grottaminarda.