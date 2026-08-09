Avellino-Torino: le fotogallery del match e dei tifosi Sfoglia gli scatti di Mario D'Argenio e scopri se sei stato immortalato sugli spalti

Dalla presentazione di squadra e nuove maglie con l'Associazione per la Storia in Piazza della Libertà al quarto memorial "Sandro Criscitiello" nel test con il Torino: l'Avellino vive alcune ore di riposo con Luca Di Maggio a segno nei 90 minuti al "Partenio-Lombardi" contro i granata. "Sono molto contento di aver fatto la mia prima qui ad Avellino anche con un gol, mi sto integrando sempre più con la città e con la squadra. - ha spiegato l'ex Inter - Il calore che c'è qui si sente, lo percepisci e penso che debba essere un vantaggio quando giocheremo in casa. In trasferta l'ho avvertito e sono sicuro che questo sarà il nostro fortino. - ha aggiunto il centrocampista - Abbondanza nel reparto? Siamo tanti, tutti bravi e questo deve essere una spinta per tutti noi, per alzare il nostro livello. Non è una cosa negativa, anzi. L'evento in Piazza della Libertà? Bello ed emozionante, ci responsabilizza".

Le foto del test Avellino-Torino | Le foto ai tifosi sugli spalti