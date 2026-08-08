Avellino: festa con i tifosi, tradizione e novità per le maglie Serata con grandissima partecipazione nel centro cittadino per la squadra biancoverde

La presentazione della rosa, dello staff tecnico, medico e dirigenziale con le nuove divise per la stagione 2026/2027 tra novità (per la terza) e tradizione (per la prima e la seconda maglia). Grande festa in Piazza della Libertà per l'Unione Sportiva Avellino con i suoi tifosi nell'evento organizzato dall'Associazione per la Storia con il presidente Mario Dell'Anno. L'arrivo e la carica della Curva Sud Avellino, il via dal palco con i dettagli sulla nuova stagione, gli interventi della proprietà biancoverde, di Angelo Antonio e Giovanni D'Agostino, e infine l'ingresso degli under per svelare le nuove divise.

Camouflage, ma con gli elementi della provincia

Prima maglia classica, verde con risvolti bianchi e dettagli legati all'Irpinia ai fianchi, la seconda classica, bianca con risvolti verdi e altri dettagli legati all'Irpinia sempre ai fianchi, mentre la terza è la vera sorpresa per la stagione 2026/2027 con un effetto camouflage, ma a rimarcare tutti gli elementi della provincia: ecco le maglie (azzurra e dorata per i portieri) con la successiva presentazione della squadra. Assenti Cosimo Patierno (contatto tra l'Avellino e il Catania in una trattativa con il potenziale scambio per Kaleb Jimenez) e Roberto Insigne.