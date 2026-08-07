Scandone Avellino, via alla campagna abbonamenti: i dettagli "Ogni lupo conta": via alla sottoscrizione delle tessere per la stagione 2026/2027

"La Scandone Avellino è pronta a riabbracciare il suo popolo. Parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 con l’invito rivolto a tutti i tifosi biancoverdi a vivere insieme le emozioni di una nuova stagione al PalaDelMauro": così il club irpino ha lanciato la fase verso il prossimo campionato di Serie B Nazionale.

Il comunicato ufficiale

"Ogni lupo conta è lo slogan scelto per la nuova campagna: un messaggio che racchiude il senso di appartenenza alla Scandone. Ogni tifoso, ogni famiglia, ogni bambino, ogni voce sugli spalti contribuisce a rendere più forte il branco. La prevendita a tariffe promozionali sarà attiva fino al 30 agosto. Dal 31 agosto entreranno in vigore i prezzi ordinari. Il circuito ufficiale di vendita sarà GO2.

Tariffe

Curva Sud: 55 € fino al 30 agosto - 65 € dal 31 agosto

Terminio Superiore: 110 € - 130 €

Terminio Laterale Inferiore: 140 € - 165 €

Montevergine VIP: 240 € - 265 €

Agevolazioni - La società ha previsto diverse riduzioni per favorire la partecipazione dell’intera comunità biancoverde: family -20% su tutti gli abbonamenti in caso di acquisto contestuale di almeno tre abbonamenti dello stesso nucleo familiare; over 70 -20%; familiari del Settore Giovanile -50%; familiari del Settore Giovanile -50%

Per gli Under 14 l’abbonamento sarà gratuito in Curva Sud e scontato del 50% negli altri settori. Per gli Under 5 è previsto l’ingresso gratuito senza posto assegnato. Per gli Under 14 l’abbonamento sarà gratuito in Curva Sud e scontato del 50% negli altri settori. Per gli Under 5 è previsto l’ingresso gratuito senza posto assegnato. Gli abbonamenti agevolati dovranno essere sottoscritti in presenza presso il botteghino. In caso di impossibilità sarà possibile richiedere assistenza scrivendo a marketing@felicescandone.it. Prosegue inoltre la collaborazione con U.S. Avellino: i possessori della Tessera Branco avranno diritto allo sconto del 20%, rafforzando il legame tra due realtà unite dalla stessa passione per i colori biancoverdi. La Scandone riparte dalla sua gente: da chi c’è sempre stato e da chi sceglierà di esserci per la prima volta. Perché una squadra scende in campo in cinque, ma un branco vince quando resta unito. La Scandone riparte dalla sua gente: da chi c’è sempre stato e da chi sceglierà di esserci per la prima volta. Perché una squadra scende in campo in cinque, ma un branco vince quando resta unito".