Avellino: è il giorno della presentazione delle maglie e della squadra

Piazza della Libertà in biancoverde dalle 19.30 per la presentazione della squadra e delle maglie per la stagione 2026/2027. Rispetto a quanto definito ad inizio settimana, in giornata l'Avellino svilupperà una sola seduta nel pomeriggio, a partire dalle 17.30. Poi i calciatori, lo staff tecnico e la dirigenza raggiungeranno il centro cittadino per l'evento organizzato dall'Associazione per la Storia. Nel frattempo, per il direttore sportivo Mario Aiello prosegue il lavoro sottotraccia con l'accordo praticamente raggiunto per la fascia destra. Simone Cinquegrano è stato impiegato da Alberto Aquilani nel test del Sassuolo contro il Celta Vigo. Galiziani vincenti sugli emiliani con il risultato di 4-1 e 90 minuti di impiego per il terzino che è lanciato verso la nuova avventura in carriera all'ombra del Partenio. Il ds dei lupi ha chiarito la fase avanzata della trattativa a margine dell'inaugurazione del nuovo club dei tifosi biancoverdi a Pietrastornina. Focus, poi, per la trequarti: Aiello predica calma alla ricerca della soluzione utile per completare, di fatto, le soluzioni in attacco.
L'evoluzione della rosa
* Russo calciatore bandiera
Portieri
Iannarilli (2028), Sassi (2029), Martinelli (in prestito dalla Fiorentina)
Difensori
Cancellotti (2028), Enrici (2029), Simic (2028), Fontanarosa (2028), Sala (2028), Izzo (2029), Moruzzi (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto)
Centrocampisti
Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028), Besaggio (2028), Faticanti (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto), Di Maggio (2030), Maisto (2027), Della Rocca (2029 con opzione di rinnovo al 2030)
Attaccanti
Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo* (2030), Biasci (2028), Pandolfi (2029), Fila (in prestito dal Venezia)
In uscita
Patierno (2028), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni)
Rientranti dai prestiti
Toscano (2027), Manzi (2027)
Ceduti in prestito
D'Ausilio (2028, all'Iraklis Salonicco con diritto di opzione), De Cristofaro (2028, al Latina), Marchisano (2027, in prestito al Giugliano), Tribuzzi (2028, in prestito al Bari con diritto di opzione), Scotti (2029 con opzione di rinnovo al 2030, in prestito al Savoia)
Ceduti a titolo definitivo
Cancellieri allo Spezia, Panico al Foggia, Todisco al Foggia, Cagnano all'Arezzo