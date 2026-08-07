Trovato morto in casa in una pozza di sangue: il giallo della morte di Sergio Avellino, choc a Viale Italia: la morte del 44enne e l' attesa per l'autopsia

E` giallo ad Avellino sulla morte di Sergio Tia, 44 anni, trovato morto nella sua casa al secondo piano del complesso residenziale di viale Italia. Vanno avanti le indagini della Squadra Mobile della Questura di Avellino.

Aperto un fascicolo

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per svolgere ogni approfondimento e ricostruire con precisione le ultime ore di vita dell'uomo. Sono stati ascoltati amici e colleghi, parenti, per ricostruire le ultime ore di vita di Sergio. A fare la drammatica scoperta è stato il padre nella mattinata di ieri. Non riuscendo a mettersi in contatto con il filio da molte ore, preoccupato, si è recato nell'appartamento.

La tragica scoperta nella casa

L'uomo ha prontamente allertato le forze dell'ordine. Sergio Tia era riverso a terra nel corridoio in una pozza di sangue. Sul posto ieri mattina si sono portati rapidissimi gli agenti della Squadra Volanti, seguiti dagli investigatori della Squadra Mobile e dai colleghi della Polizia Scientifica. Tra le prime ipotesi valutate quella che il 44enne sia stato colto da un malore. Sergio era riverso a terra a pochissima distanza dalla porta di ingresso.

Le ispezioni

Ma si tratta solo di primissime ipotesi. Gli investigatori non scartano alcuna ipotesi sulla causa del decesso. Sul posto e` giunto il procuratore della Repubblica di Avellino, Francesco Raffaele, insieme al sostituto procuratore Francesco Santosuosso, per seguire le fasi degli accertamenti e coordinare le operazioni. Hanno esaminato l'appartamento e anche la vettura del 44enne. Al termine dei rilievi l'abitazione e` stata posta sotto sequestro.

Sergio Tia da Napoli ad Avellino per lavoro

Originario di Napoli, Sergio Tia si era recentemente trasferito ad Avellino per motivi di lavoro, era consulente di servizi e lavorava per un’agenzia interinale di Avellino.

Attesa per l'autopsia

La salma e` stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Moscati, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, decisiva per accertare le cause del decesso.