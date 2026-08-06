Avellino, il mistero della morte di Sergio: la verità dall'autopsia Avellino, il dramma a Viale Italia:: gli investigatori mantengono il massimo riserbo

Sarà l'autopsia a rivelare la causa della morte di Sergio T., il 44enne rinvenuto senza vita in casa sua a villa Adriana, al civico 52 di Viale Italia ad Avellino. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e hanno ascoltato amici, parenti e colleghi, per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo.

I rilievi, la verità dall'autopsia

A far scattare l'allarme stamane è stato il padre del 44enne preoccupato per l'assenza prolungata del figlio, che dal giorno precedente non rispondeva al telefono. Sul posto la Squadra Mobile, il procuratore facente funzioni Francesco Raffaele e il pm Francesco Santosuosso.

Le indagini

Il tragico ritrovamento risale alla tarda mattinata di oggi. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un'ambulanza della Misericordia.Gli accertamenti della Squadra Mobile sono andate avanti per ore all'interno dell'abitazione. Sul luogo è giunto anche il procuratore della Repubblica facente funzioni Francesco Raffaele, insieme al pm Francesco Santosuosso. I due magistrati hanno lasciato l'appartamento nel pomeriggio dopo aver partecipato all'ispezione. Sulle cause del decesso non ci sono ancora notizie certe. Gli inquirenti non si sbilanciano e la salma resta sotto sequestro al Moscati in attesa dell'esame autoptico .