Mugnano, Omicidio Colalongo: il Riesame scarcera Bernando Cava Il 50enne di Quindici ha lasciato il carcere di Taranto dove era ristretto da gennaio

di Paola Iandolo

Omicidio Colalongo: scarcerato Alduccio Cava. I giudici del Tribunale del Riesame hanno accolto il ricorso dell'avvocato Claudio Frongillo, relativo alla partecipazione di Alduccio Cava nel delitto di Scisciano. Il pm dell'Antimafia di Napoli, Henry Jhon Woodcock stamane aveva depositato delle nuove intercettazioni tese a suffragare la sua ipotesi investigativa. A suo avviso Bernardo Cava fece da staffetta conducente Aloia dal covo trovato in Irpinia fin sul luogo del dellitto. Discussione disposta dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione relativo alla carenza di motivazione per la partecipazione di Bernardo Cava alla preparazione e all'organizzazione del delitto di Ottavio Colalongo, avvenuto il 17 dicembre 2025 a Scisciano". Ma i giudici del Riesame hanno disposto l'immediata scarcerazione di Cava dopo aver accolto il ricorso del suo difensore, Claudio Frongillo. L'uomo ha lasciato il carcere di Taranto.

La motivazione

Con questa motivazione i giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione avevano già accolto uno dei motivi presentati dall'avvocato Claudio Frongillo - difensore di Cava, detto Alduccio - annullando con rinvio ad una nuova Sezione del Tribunale del Riesame la valutazione sulla decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Bernardo Cava, perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di omicidio eseguito ai danni di Colalongo nel dicembre del 2025.