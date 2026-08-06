È ufficiale, accordo chiuso: Ferragosto ad Avellino con BigMama e The Kolors Salvo il concertone di Ferragosto : sarà grande musica il 16 agosto in città

Accordo chiuso e data ufficiale per il Concertone di Ferragosto ad Avellino con i The Kolors e BigMama. Ogni passaggio tra giunta e regione è stato completato in tempi record, grazie al super lavoro di assessorato e uffici tecnici e per il 16 agosto è confermato l'appuntamento con BigMama e i The Kolors.

La serata sarà un vero e proprio happening musicale, con oltre 2 ore di spettacolo. Ad aprire la scena il rapper di Serino O’ Tsunami, noto per la partecipazione alla prima edizione de "La Nuova Scena" su Netflix dove fu scelto nella prima fase dal noto rapper napoletano Geolier. Tra i suoi lavori più noti ci sono “Principiante Mixtape”, “Dilettante Mixtape” e “Serino” dedicato al suo paese natio. Ha aperto i concerti di numerosi artisti importanti, tra cui i 99 Posse, Enzo Dong e Capo Plaza.

I giovani artisti

A seguire l’esibizione dei giovani artisti irpini Frada e Joseph: oltre a condividere le stesse radici territoriali, collaborano da tempo, come nel brano "Fenomenale", con cui Joseph ha partecipato a Sanremo Giovani. Frada è giunto alla ribalta del panorama pop-urban nazionale con il singolo "Felpa Blu", un successo che gli ha permesso di aprire i concerti di Franco126 e Venerus. Joseph si fa strada con i singoli “Babydontcallme”, “Sbagli da fare” e “Tutta la città” che lo portano a ad aprire, nel 2022, il concerto di Blanco.

BigMama

Spazio poi a Big Mama, la cantante irpina che negli ultimi anni ha conquistato il grande pubblico per simpatia e sensibilità. Per lei sarà un debutto ad Avellino, con la sua prima esibizione in città dopo una bella carriera che l’ha vista calcare il palco di Sanremo nel 2024 con il brano “La rabbia non ti basta” e non solo: nel 2025 conduce il Concerto del Primo Maggio insieme a Ermal Meta e Noemi e commenta per la Rai l’Eurovision Song Contest con Gabriele Corsi.

Il concerto ad Avellino dei The Kolors

Attesissimo poi il concerto dei The Kolors che infiammeranno la serata con le hit che hanno segnato le ultime estati: su tutte "Italodisco", canzone da record con 4 dischi di platino, singolo che è diventato uno dei maggiori successi italiani degli ultimi anni, raggiungendo la vetta delle classifiche e ottenendo numerose certificazioni. Il brano conquista anche il pubblico internazionale, entrando nelle classifiche di diversi Paesi europei e riportando i The Kolors ai vertici del pop italiano, diventando uno più presenti nelle classifiche radiofoniche.