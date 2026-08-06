Nusco, aperta un'inchiesta sulle condizioni del depuratore: indagini in corso Stamane sono state effettuate delle verifiche sulle vasche, continua la raccolta firme

di Paola Iandolo

Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto sul depuratore industriale di Contrada Fiorentina, a Nusco. L' autorità giudiziaria vuole vederci chiaro sugli sversamenti e sulla capacità degli impianti dopo decine di segnalazioni pervenute da parte dei cittadini della zona che denunciano odori nauseabondi e olezzi che esalano dalle vasche di depurazione.

Le analisi

Stamattina non è stato effettuato nessun campionamento, ma è stata effettuata una verifica delle acque in entrata all'interno delle vasche

dovei viene equalizzata e poi trasferita al depuratore dell'area. Intanto si infiamma la protesta dei cittadini. Ieri sera oltre 200 firme sono state raccolte da parte di cittadini per sottoscrivere un esposto alla Procura della Repubblica.

La Regione Campania

La stessa Regione Campania ha chiesto chiarimenti sulla scorta di campionamenti precedenti già analizzati da Arpac. Il sopralluogo di stamane preannunciato dal primo cittadino di Nusco, Antonio Iuliano, ha riguardato entrambi gli impianti, prima a valle con il prelievo delle acque in entrata, poi a monte nell'area industriale F2 dove le vasche sono in piena attività. Si attendono i risultati. Ricordiamo che la stessa SIRPRES ha denunciato importanti criticità sull'impianto e ha paventato l'apertura di una crisi sulla produttività.

