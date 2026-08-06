Cipriano: "I The Kolors con BigMama e gli artisti irpini per il 16 agosto" L'assessore alla Cultura ed Eventi: "A coronamento di un'estate che sta andando molto bene"

"Un po' in calcio d'angolo siamo riusciti a chiudere un grande evento per il 16 agosto con i The Kolors, BigMama, ma anche gli artisti irpini, Frada, Joseph e Tsunami. Sono oltre due ore di musica in Piazza della Libertà per un grande evento che facciamo a coronamento di un'estate che sta andando molto bene": così, a Palazzo di Città, l'assessore a Cultura, Eventi, Turismo e promozione della città, Promozione dello Sport, Strutture culturali, Politiche giovanili del Comune di Avellino, Luca Cipriano.

"Dal 14 al 16 una tre giorni di grandi nomi"

"Il giorno prima, il 15, ci sarà anche un'altra serata di grande musica con Ambrogio Sparagna, che era il direttore della Notte della Taranta e direttore dell'orchestra popolare dell'Auditorium di Roma. Insieme a Sparagna ci sarà Peppe Servillo. Il 14 ci saranno gli eventi musicali a Corso Vittorio Emanuele. Insomma, sarà una tre giorni di grandi nomi e chiudiamo con la ciliegina sulla torta dei The Kolors": ha aggiunto Cipriano.