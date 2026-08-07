Avellino Basket: conferma per Curcio nello staff tecnico Nota ufficiale sui canali social da parte del club biancoverde

Antonio Curcio farà parte dello staff tecnico dell'Halley Campania Avellino Basket anche nella stagione 2026/2027, sarà uno degli assistant coach di Gennaro Di Carlo. Annuncio del club irpino nelle scorse ore, scelta di continuità nel segno di un progetto tecnico che guarda al futuro: si legge nella nota dell'Avellino Basket.

Il comunicato ufficiale

"Lo staff tecnico continua a consolidarsi. L'Halley Campania Avellino Basket è felice di annunciare la conferma di Antonio Curcio nel ruolo di Assistant Coach anche per la stagione 2026/2027. Preparazione, passione e un costante lavoro al fianco della squadra continueranno a essere elementi fondamentali per la crescita del gruppo e il raggiungimento degli obiettivi della nuova stagione. Un'ulteriore scelta di continuità, nel segno di un progetto tecnico che guarda al futuro senza rinunciare alla solidità costruita nel tempo. Bentornato, Coach".