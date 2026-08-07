Avellino Basket: conferma per Curcio nello staff tecnico

Antonio Curcio farà parte dello staff tecnico dell'Halley Campania Avellino Basket anche nella stagione 2026/2027, sarà uno degli assistant coach di Gennaro Di Carlo. Annuncio del club irpino nelle scorse ore, scelta di continuità nel segno di un progetto tecnico che guarda al futuro: si legge nella nota dell'Avellino Basket.
Il comunicato ufficiale
"Lo staff tecnico continua a consolidarsi. L'Halley Campania Avellino Basket è felice di annunciare la conferma di Antonio Curcio nel ruolo di Assistant Coach anche per la stagione 2026/2027. Preparazione, passione e un costante lavoro al fianco della squadra continueranno a essere elementi fondamentali per la crescita del gruppo e il raggiungimento degli obiettivi della nuova stagione. Un'ulteriore scelta di continuità, nel segno di un progetto tecnico che guarda al futuro senza rinunciare alla solidità costruita nel tempo. Bentornato, Coach".