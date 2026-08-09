Tragedia a Paestum, malore in spiaggia: muore 62enne di Atripalda il dramma in un lido di Capaccio Paestum

Tragedia a Paestum, in provincia di Salerno, dove una donna di 62 anni di Atripalda è morta in spiaggia. Il dramma è avvenuto stamane in uno stabilimento balneare in località Licinella. La donna, L. A. le sue iniziali, è stata colpita da un malore durante il pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto.

Inutili i soccorsi

Immediati i tentativi di soccorso e le manovre per salvarle la vita, ma purtroppo ogni intervento si è rivelato inutile. La donna è deceduta sulla spiaggia, tra numerosi bagnanti che affollavano la struttura balneare. Momenti drammatici hanno scandito le operazioni di soccorso, rivelatesi purtroppo inutili. Le condizioni della 62enne sono apparse subito particolarmente gravi. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, la donna è deceduta poco dopo.

Il decesso

La notizia del decesso si è rapidamente diffusa nell'avellinese. Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno raggiungendo familiari e parenti.