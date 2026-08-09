Baiano, schianto mortale nel giorno di Santa Filomena, Carmine non ce l'ha fatta

Era un giorno di festa per Mugnano del Cardinale, si celebrava Santa Filomena. Ma la festa è stata segnata da una tragedia che ha sconvolto la comunità del Baianese. Carmine Colucci, 60 anni, di Mugnano del Cardinale, è morto questa mattina in un incidente stradale a Baiano, in via Nazionale delle Puglie. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava in moto, poco dopo le 9 ma avrebbe perso - per cause da accertare - il controllo del mezzo ed è finito contro un palo della pubblica illuminazione a bordo strada. L'urto è stato violentissimo.
Immediatamente sono scattati i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Baiano. Carmine Colucci è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale.
Lo schianto è avvenuto a pochi minuti dal passaggio dei battenti, impegnati nella processione per la santa patrona. Tra i presenti anche il sindaco Alessandro Napolitano, che ha assistito ai primi soccorsi portati alla vittima ancora cosciente e in grado di parlare, nonostante l'impatto. Dopo poco il ricovero però è giunta la conferma del decesso che ha gettato nello sconforto e nel dolore l'intera comunità.