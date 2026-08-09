Baiano, schianto mortale nel giorno di Santa Filomena, Carmine non ce l'ha fatta La vittima 60 anni era di Mugnano del Cardinale

Era un giorno di festa per Mugnano del Cardinale, si celebrava Santa Filomena. Ma la festa è stata segnata da una tragedia che ha sconvolto la comunità del Baianese. Carmine Colucci, 60 anni, di Mugnano del Cardinale, è morto questa mattina in un incidente stradale a Baiano, in via Nazionale delle Puglie. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava in moto, poco dopo le 9 ma avrebbe perso - per cause da accertare - il controllo del mezzo ed è finito contro un palo della pubblica illuminazione a bordo strada. L'urto è stato violentissimo.

Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Baiano. Carmine Colucci è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale.

Lo schianto è avvenuto a pochi minuti dal passaggio dei battenti, impegnati nella processione per la santa patrona. Tra i presenti anche il sindaco Alessandro Napolitano, che ha assistito ai primi soccorsi portati alla vittima ancora cosciente e in grado di parlare, nonostante l'impatto. Dopo poco il ricovero però è giunta la conferma del decesso che ha gettato nello sconforto e nel dolore l'intera comunità.