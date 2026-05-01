Ariano: statale 90 al buio nel tratto Stratola-Turchiciello

Statale 90 delle puglie al buio nel tratto Stratola-Turchiciello ad Ariano Irpino. Ancora anomalie nella pubblica illuminazione, qui come in altre zone della città. A notare e a segnalare l'interruzione sono stati diversi automobilisti.
Si tratta di un punto, già noto per la continua presenza di cinghiali, molti dei quali deceduti a causa di investimenti.
Automobilisti dal canto loro impossibilitati ad evitare il pericolo. Il peggio qui è stato già scongiurato. Non è la prima volta che accade in questo tratto di strada, come pure in altre zone dalla città, dal centro alle periferie.