Coalizione di centrosinistra a sostegno di Roberto Cardinale: apertura ufficiale Il percorso entra ora nel vivo con un appuntamento centrale: domani, domenica 3 maggio ore 20.00

La coalizione di centrosinistra annuncia l’apertura ufficiale della campagna elettorale a sostegno di Roberto Cardinale, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative: "Ariano farà la differenza, Ariano sa fare comunità".

Dopo la grande partecipazione registrata lo scorso 26 aprile, in occasione della presentazione della coalizione e dell’inaugurazione del comitato elettorale in Piazza Plebiscito, il percorso entra ora nel vivo con un appuntamento centrale: domenica 3 maggio 2026, alle ore 20.00, presso l’auditorium comunale “Lina Wertmüller”.

Sarà un momento di incontro e confronto aperto alla città, durante il quale verranno presentate le linee programmatiche e le candidate e i candidati delle liste della coalizione.

Un’occasione concreta per ascoltare, condividere idee e rafforzare il legame con il territorio, che rappresenta la base di questo progetto politico. L’evento sarà anche un palco aperto ai talenti e alla forza dei giovani candidati, che, attraverso arti, esperienze e professionalità diverse, offriranno il proprio contributo, dando voce a una nuova energia capace di arricchire il dibattito pubblico.

La serata proseguirà in un clima di convivialità, con un rinfresco a cura di “Replay Catering” e, a partire dalle ore 23:00, con un dj set presso “Il Monopolio”, per continuare a stare insieme e rafforzare lo spirito di comunità che contraddistingue questo percorso.

"Apriamo questa campagna con la forza dei fatti e con uno sguardo determinato verso ciò che ancora c’è da realizzare - dichiara Roberto Cardinale - vogliamo proseguire con determinazione e abnegazione: il nostro impegno sarà operare ogni giorno, con serietà e responsabilità, per dare risposte ai cittadini e accompagnare Ariano in un percorso di crescita solido e condiviso. “Spazio ai giovani”: quante volte ho sentito queste parole. Io ci credo, e l’ho sempre fatto, e voglio continuare ad affiancarli, contribuendo con la mia esperienza e tutto il mio impegno".