Empoli-Avellino 1-0: tabellino, voti dei lupi e cosa cambia per i playoff È successo di tutto nella penultima giornata di campionato: venerdì l'epilogo della regular season

L'Avellino esce sconfitto dal "Castellani", l'Empoli vince 1-0 contro i lupi che restano ottavi a 90 minuti dal termine della stagione regolare. Quota 46 con il Cesena e il Mantova in virtù della classifica a 3 per l'ottavo posto in classifica che vale l'accesso ai playoff. È successo di tutto nella penultima giornata con il Venezia promosso in Serie A e il Frosinone lanciato verso il ritorno in massima serie. Il terzo gol del Mantova sul Monza ha garantito l'ottavo posto effettivo ai lupi ad un turno dal termine.

Ultimo turno decisivo

In un arrivo a 3 tra Avellino, Cesena e Mantova, i biancoverdi sono avanti per la classifica avulsa. Con un arrivo a pari punti tra Avellino e Cesena sono, invece, i romagnoli avanti per gli scontri diretti (Cesena-Avellino 3-0 e Avellino-Cesena 3-1). L'Avellino è avanti con il Mantova per il pari al "Partenio-Lombardi" e il 2-0 biancoverde al "Martelli". Venerdì (ore 20.30) sarà epilogo della regular season con Avellino-Modena, Cesena-Padova e Frosinone-Mantova. Tra i lupi clamorosa prova per Daffara che para due rigori a Shpendi (nuovo tentativo per ingresso irregolare dei biancoverdi in area dopo il primo tiro respinto dall'estremo difensore biancoverde).

Il tabellino

Serie B

Trentasettesima Giornata

Empoli-Avellino 1-0

Marcatori: 13' st Lovato

Empoli (3-5-2): Fulignati; Guarino, Romagnoli, Lovato; Candela, Magnino, Yepes (39' st Ghion), Haas (24' st Degli Innocenti), Ceesay (24' st Elia); Shpendi (39' st Bianchi), Nasti (9' st Popov). All. Caserta. A disp. Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Fila, Moruzzi, Saporiti

Avellino (4-3-1-2): Daffara 8; Cancellotti 5 (20' st Missori 6), Izzo 5,5, Enrici 5,5, Fontanarosa 4,5; Besaggio 5,5 (28' st Pandolfi 6), Palmiero 5, Sounas 5,5 (20' st Insigne 5,5); Palumbo 5,5; Patierno 5,5 (38' st Le Borgne sv), Biasci 5 (1' st Russo 5,5). All. Ballardini 5,5. A disp. Sassi, Tutino, D'Andrea, Kumi, Sgarbi, Armellino, Fontanarosa, Favilli

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Haas (E), Sounas (A)

Espulso: Fontanarosa (A)

Assistenti: Barone e Luciani

Quarto ufficiale: Di Marco

VAR e AVAR: Piccinini e Sozza

Recupero: 1' pt, 6' st