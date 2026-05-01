Premio nazionale Rocco Chinnici: prestigioso riconoscimento per il don Milani Traguardo importante per l'istituto scolastico arianese e Aurigemma di Monteforte Irpino

Gli istituti comprensivi Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani di Ariano Irpino e Aurigemma di Monteforte Irpino, entrambi guidati dalla dirigente scolastica Filomena Colella, sono tra i selezionati per la cerimonia finale del premio nazionale Rocco Chinnici 2026, in programma a fine maggio.

Il concorso, promosso dall’UCIIM per l’anno scolastico 2025/2026, ha mirato a diffondere tra gli studenti la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e della responsabilità civile.

Attraverso elaborati artistici, scritti e multimediali, gli alunni sono stati invitati a riflettere sui valori della giustizia, del rispetto delle regole e della memoria, ispirandosi alla figura del magistrato Rocco Chinnici, simbolo dell’impegno contro la criminalità organizzata.

Il riconoscimento rappresenta anche il valore dell’impegno quotidiano della scuola dell’obbligo nel promuovere i principi fondamentali della convivenza civile e della formazione integrale della persona.

In questa direzione, la dirigente scolastica Filomena Colella è profondamente impegnata, insieme ai docenti e agli alunni di entrambi gli istituti, nel coltivare una comunità educante fondata su legalità, partecipazione e responsabilità.