Avellino albero e rami pericolanti: paura al Parco Santo Spirito Stamane intervento dei vigili del fuoco

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, venerdì 1° maggio, a Avellino, dove un albero reso instabile dalle forti raffiche di vento ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il crollo

Intorno alle ore 10:00, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta all’interno del Parco Santo Spirito, su segnalazione della Polizia Municipale, dopo che era stato individuato un albero pericolante all’interno dell’area verde. I caschi rossi, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, rimuovendo i rami instabili e potenzialmente pericolosi. L’area è stata inoltre delimitata per prevenire qualsiasi rischio per i cittadini presenti nel parco.

I controlli

Grazie alla tempestività dell’intervento, la situazione è tornata rapidamente sotto controllo. Non si registrano danni a persone o cose.

