Lauro, raid incendiario ad un mezzo delle onoranze funebri: indagini in corso Secondo episodio incendiario a Lauro, sale la tensione tra i residenti della zona

di Paola Iandolo

Raid incendiario contro un’impresa funebre a Lauro. Sono stati i residenti di una traversa di via Tito e Costanzo Angelini a dare l’allarme per un furgone, parcheggiato in un terreno poco distante dall’ ex campo sportivo, completamente avvolto dalle fiamme. La segnalazione è scattata pochi minuti dopo le venti di ieri sera da un militare dell’Aeronautica residente in zona. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e la polizia.

Le operazioni

I caschi rossi hanno potuto solo mettere in sicurezza l’area, visto che il furgone è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto gli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi stanno eseguendo rilievi e accertamenti per ritrovare segni dell’innesco. Ma ci sono pochi dubbi sulla natura dolosa. Il furgone era parcheggiato da tempo.

Le indagini

Nel mirino è finita la ditta di onoranze funebri operativa nel Vallo Lauro. Al momento non si esclude nessuna pista, a partire da quella del racket. Solo qualche giorno fa c’era stato a pochi metri un tentativo di incendio ad un negozio, ma gli episodi non sarebbero collegati tra di loro, anche se si sono verificati a breve distanza l'uno dall'altro. Il titolare dell’impresa funebre è già stato ascoltato dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza.