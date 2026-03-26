Avellino: riecco Favilli, l'obiettivo di essere l'arma in più nel rush finale In gruppo alla ripresa, domenica 5 la sfida contro il Palermo al "Barbera"

Andrea Favilli si è allenato con i compagni di squadra nella prima seduta settimanale dell'Avellino nella pausa Nazionali con il Palermo nel mirino (domenica 5 alle 19.30 sarà sfida contro i rosanero per i lupi). Gli irpini ritrovano un'ulteriore pedina nel rush finale. Quanto delineato da Davide Ballardini nella conferenza pre-gara di Sampdoria-Avellino si sta concretizzando, ovvero con il ritorno in gruppo e con la disponibilità della punta ex Bari nelle ultime 6 giornate di campionato.

Operazione ed edema al calcagno, ormai in archivio

La stagione di Favilli è risultata condizionata prima dall'operazione e poi dall'edema al calcagno sinistro. Arrivato in Irpinia con la proiezione da titolarissimo nell'undici biancoverde in Serie B, dopo le diverse stagioni da protagonista nel torneo cadetto, il toscano si è ritrovato costretto all'intervento chirurgico sul finale del mese di agosto che ha determinato il recupero fino alla fine dell'anno solare. Favilli ha rinunciato ad alcune mensilità nel percorso di riatletizzazione e ha fatto il suo esordio in campionato il 10 gennaio scorso nel match contro la Sampdoria con 25 minuti di impiego a cui si aggiungono i 18 nella gara con la Carrarese e i 22 nella trasferta di La Spezia. Favilli è lontano da una gara ufficiale dal 24 gennaio a causa dell'edema al calcagno sinistro che sembra finalmente in archivio.