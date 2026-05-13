Avellino, il ds Aiello: "Tanto di buono in stagione, base per la ripartenza" Sui social il commento del ds su tutta la stagione e sul triennio in biancoverde

Messaggio social da parte del direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, dopo la sconfitta rimediata dai lupi a Catanzaro, ko che ha decretato il sipario sulla stagione degli irpini. "Si chiude la stagione di Serie B 2025/2026 e per quanto mi riguarda si chiude anche questo primo triennio con l'U.S.Avellino 1912: vittoria del campionato con la Primavera nel 2023/2024, vittoria del campionato in Serie C nel 2024/2025, playoff in Serie B nel 2025/2026. Non avrei potuto immaginare un percorso migliore. - ha spiegato il ds dell'Avellino - Sono state fatte tante cose buone (alzeranno la base di partenza della nuova stagione) e altre cose meno buone (sono motivo di crescita per il futuro), ma la cosa che più mi rende orgoglioso è aver visto tanti bambini essere pazzi del lupo, ecco questo è il successo più bello".

"Raggiunto l'obiettivo andando anche oltre"

"Non mi resta che ringraziare la proprietà, persone di raro spessore umano e professionale, tutto lo staff dirigenziale, staff medico, magazzinieri e tutti coloro che con passione ogni giorno hanno dato il loro contributo competenza e passione, i due staff tecnici che si sono succeduti, i calciatori, tutti vecchi e nuovi, che a prescindere dal minutaggio, hanno messo sempre il bene dell'Avellino davanti a tutto, e hanno fatto sì che si creasse un gruppo di uomini veri, la vera forza del nostro percorso, ii media e gli organi di stampa di Avellino e provincia, che, a prescindere dalle opinioni positive o negative, si sono sempre espressi con passione, competenza e amore verso i colori biancoverdi. Infine, particolare mensione ai tifosi, tutti, la Curva, le tribune, i club delle vari comuni della provincia, nelle altre province, i club presenti nelle altre città d'Italia, vera forza portante dell' U.S.Avellino 1912. Tutti insieme, e grazie a questa Unione Sportiva Avellino 1912, siamo riusciti a raggiungere, e andare anche oltre, gli obiettivi di questa stagione. Forza lupi".