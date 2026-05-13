Avellino, Izzo: "Qualcosa di straordinario, torneremo ancora più uniti" Il difensore: "Ancora più affamati, ancora più pronti a vivere e far vivere emozioni vere"

Si susseguono i messaggi social da parte dei tesserati dell'Avellino dopo il sipario sulla stagione biancoverde. Ecco il commento di Armando Izzo: "In appena quattro mesi abbiamo vissuto qualcosa di straordinario. Abbiamo costruito un percorso fatto di sacrifici, emozioni, crescita e appartenenza. Ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo di ragazzi eccezionali, uomini prima ancora che atleti, capaci di dare tutto fino all’ultimo giorno. - ha spiegato il difensore dell'Avellino - Adesso è tempo di ricaricare le energie, di fermarsi un attimo e guardare con orgoglio tutto quello che abbiamo costruito insieme".

"Certe stagioni finiscono. Certi legami no"

"Ma una cosa è certa: il prossimo anno torneremo ancora più uniti, ancora più affamati, ancora più pronti a vivere e far vivere emozioni vere. Un grazie speciale a tutti i tifosi, a chi ci ha seguito, sostenuto, incoraggiato, dal primo all’ultimo minuto. Perché certe stagioni finiscono. Certi legami no": ha aggiunto Izzo.