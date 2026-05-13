Avellino, Summer fest: una posizione stralciata e atti al pubblico ministero Verrà celebrata una nuova udienza preliminare per un indagato, fissata al 21 dicembre

Summer Fest 2023: affrontate le questioni preliminari e stralciata una posizione. La difesa di S.R. ha sollevato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio dopo l'udienza preliminare. Eccezione accolta dal giudice Fabrizio Ciccone che per questa singola posizione ha rispedito gli atti al pubblico ministero. Dunque per S.R. verrà celebrata una nuova udienza preliminare. Per gli altri stamane si è discusso sulle richieste di prove e la riserva del giudice verrà sciolta nel corso della prossima udienza, fissata per il 21 dicembre.

L'istruttoria dibattimentale

Il processo per l'ex assessore agli eventi, per il dirigente comunale, il funzionario e uno dei titolari della società proseguirà il 21 dicembre 2026. Ricordiamo che a rinviarli a giudizio è stato il gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza. Ad avviso degli inquirenti sarebbe stato l'ex assessore a determinare l’accordo tra la società East Side Srls e la società che aveva l’esclusiva sui cantanti Achille Lauro, Tananai e Gaia, gli stessi che si erano esibiti sul palco di Piazza Libertà il 16 agosto 2023 nel “concertone” dell'estate 2023. Grazie alla sua intermediazione sarebbe stato siglato l'accordo finito al centro delle indagini.

La ricostruzione della Procura

L’accordo tra la Word Music (non coinvolta nell'inchiesta) e la East Side Srl è stato sottoscritto il 12 luglio 2023 e ad avviso della Procura, guidata all'epoca dall'ex procuratore Domenico Airoma, la società - era priva di documentata esperienza pregressa. La società aveva mutato il suo codice Ateco solo il 31 luglio 2023, inserendo tra le attività anche l’organizzazione di spettacoli musicali, manifestazioni artistiche, concerti.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella, Giuseppe Saccone, Pasquale Giovanelli, Antonio Iannaccone e Francesco Castellano.