Ponte Gonnella ad Ariano: a breve niente più semafori e senso unico alternato Si torna alla normalità. L'annuncio da parte del sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra

E' questione di poco tempo. A breve ci sarà la revoca all’ordinanza di senso unico alternato lungo Ponte Gonnella al km 36+500 della strada statale 90 delle puglie. A darne notizia è il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra che ha seguito con particolare attenzione la vicenda.

"Nelle more di ricevere il finanziamento per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Gonnella, Anas ha accolto le richieste e le esigenze del territorio provvedendo a eseguire un intervento provvisorio di rinforzo strutturale.

Tale intervento e le successive prove di carico messe in atto - continia Della Marra - consentiranno a partire dalla settimana prossima di ripristinare il doppio senso di circolazione lungo la statale 90 delle puglie a Savignano Irpino.

Un particolare ringraziamento va ad Anas sempre attenta alle esigenze ed alle richieste del territorio con particolare riferimento agli ingegneri Vincenzo Bifulco, Michele Montecuollo e Nicola Fabiano e al Sorvegliante Emilio Luisi". La foto panoramica dall'alto è di Antonello Granato.

Resta da risolvere sul tratto in questione un'altra grave emergenza che sta arrecando non pochi disagi e pericoli ad automobilisti, ciclisti e centauri in transito, la presenza di cani randagi incustoditi soprattutto nelle ore serali.