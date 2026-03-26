La tragedia di Flavio, Altavilla sotto choc: "La sua morte ci lascia distrutti"

La comunità di Altavilla Irpina è in lutto per la morte di Flavio, un giovane del posto, deceduto per suicidio in circostanze che hanno lasciato sgomenta e addolorata l'intera comunità.
Il cordoglio del sindaco
A rompere il silenzio è stato il sindaco Mario Vanni, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio nel quale ha ricordato il ragazzo come una persona «sensibile e un grande lavoratore».
La tragica scomparsa di Flavio
"Una notizia drammatica che ha scosso profondamente la nostra comunità - spiega Vanni -: la tragica scomparsa di Flavio venuto a mancare in circostanze che lasciano sgomento e dolore.
Un ragazzo sensibile e un grande lavoratore, che evidentemente viveva un disagio interiore rimasto nascosto.
Di fronte a tragedie così dolorose, le parole sembrano sempre insufficienti.
Esprimo il mio sincero cordoglio. Conoscevo bene la famiglia, persone oneste e perbene, esempio per l’intera comunità, oggi duramente segnata da questo evento.
A loro va la mia più sentita e sincera vicinanza.". Conclude il sindaco di Altavilla Irpina