La tragedia di Flavio, Altavilla sotto choc: "La sua morte ci lascia distrutti" Il cordoglio del sindaco Mario Vanni

La comunità di Altavilla Irpina è in lutto per la morte di Flavio, un giovane del posto, deceduto per suicidio in circostanze che hanno lasciato sgomenta e addolorata l'intera comunità.

Il cordoglio del sindaco

A rompere il silenzio è stato il sindaco Mario Vanni, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio nel quale ha ricordato il ragazzo come una persona «sensibile e un grande lavoratore».

La tragica scomparsa di Flavio

"Una notizia drammatica che ha scosso profondamente la nostra comunità - spiega Vanni -: la tragica scomparsa di Flavio venuto a mancare in circostanze che lasciano sgomento e dolore.

Un ragazzo sensibile e un grande lavoratore, che evidentemente viveva un disagio interiore rimasto nascosto.

Di fronte a tragedie così dolorose, le parole sembrano sempre insufficienti.

Esprimo il mio sincero cordoglio. Conoscevo bene la famiglia, persone oneste e perbene, esempio per l’intera comunità, oggi duramente segnata da questo evento.

A loro va la mia più sentita e sincera vicinanza.". Conclude il sindaco di Altavilla Irpina