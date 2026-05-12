LIVE | Playoff: Catanzaro-Avellino al "Ceravolo"

Il turno preliminare playoff Catanzaro-Avellino
0' - In attesa delle formazioni ufficiali
Le probabili formazioni
Serie B
Playoff - Turno Preliminare
Catanzaro-Avellino
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani. A disp. Marietta, Borrelli, Esteves, Bashi, F. Jack, Verrengia, Frosinini, Pontisso, Pompetti, Oudin, Rispoli, Buglio, Nuamah, Koffi, D'Alessandro
Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Russo. All. Ballardini. A disp. Daffara, Sassi, Missori, Tutino, Pandolfi, D'Andrea, Biasci, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Insigne
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Ceccon e Trinchieri
Quarto ufficiale: Arena
VAR e AVAR: Meraviglia e Maggioni