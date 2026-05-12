LIVE | Playoff: Catanzaro-Avellino al "Ceravolo" Alle 21 la sfida valida per il turno preliminare degli spareggi promozione

Il turno preliminare playoff Catanzaro-Avellino

0' - In attesa delle formazioni ufficiali

Le probabili formazioni

Serie B

Playoff - Turno Preliminare

Catanzaro-Avellino

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani. A disp. Marietta, Borrelli, Esteves, Bashi, F. Jack, Verrengia, Frosinini, Pontisso, Pompetti, Oudin, Rispoli, Buglio, Nuamah, Koffi, D'Alessandro

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Russo. All. Ballardini. A disp. Daffara, Sassi, Missori, Tutino, Pandolfi, D'Andrea, Biasci, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Insigne

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Ceccon e Trinchieri

Quarto ufficiale: Arena

VAR e AVAR: Meraviglia e Maggioni