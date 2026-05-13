Catanzaro-Avellino 3-0, tabellino e voti dei lupi: sintesi sulla stagione

Ancora una volta è venuta meno la soluzione offensiva e la forza per riempire l'area

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Avellino.  

Rimpianti per le chance sprecate prima del gol firmato da Pontisso per il vantaggio del Catanzaro nel primo tempo, ma pure per l'occasione non sfruttata a dovere da Pandolfi sull'1-0 nel secondo tempo. L'Avellino, eliminato nel turno preliminare playoff, rientra dal "Ceravolo" con la sintesi dei valori espressi lungo la stagione. Anche a Catanzaro, nella sconfitta con il risultato di 3-0, è mancata la capacità offensiva, la forza di riempire l'area dando finalizzazione piena al lavoro espresso in più fasi. Sullo 0-0, subito Sounas con una conclusione centrale, poi Besaggio che jha costretto Pigliacelli a un ottimo intervento, ma sono i centrocampisti ago della bilancia all'interno della manovra offensiva, non la coppia in avanti che dovrebbe dare forma e sostranza al reparto avanzato. La vera occasione per un attaccante arriva solo con il subentrato Pandolfi al 30' della ripresa.

Si è aperta già una nuova fase

Nel finale, con il vantaggio e gli spazi, il Catanzaro ha chiuso i giochi con Cassandro e con il rigore trasformato da Iemmello, entrato solo al minuto 79. L'Avellino ripartirà dalla salvezza ottenuta, obiettivo primario nella scorsa stagione, e da un turno preliminare playoff in cui la squadra di Ballardini ha mostrato di poterci stare, ma di non avere ancora quei numeri e quella forza per vivere davvero da protagonista, a maggior ragione in campo esterno, dove nel 2026 ha vinto solo a Chiavari contro la Virtus Entella e a Mantova. In attacco niente impiego anche nei playoff per Tutino e con Favilli fuori dall'elenco dei convocati per infortunio. Al triplice fischio del "Ceravolo" è già iniziata una nuova fase, quella programmazione. In cima a tutti i discorsi c'è il potenziale rinnovo di Ballardini, con cui l'Avellino ha centrato la conferma in Cadetteria in gestione e sognando un clamoroso finale di campionato per un posto playoff meritato: valore sottolineato con la prova, sì da alti e bassi, ma comunque di qualità ed espressione di gioco, a Catanzaro. 

Il tabellino

Serie B
Playoff - Turno Preliminare
Catanzaro-Avellino 3-0
Marcatori: 42' pt Pontisso, 38' st Cassandro, 48' st. rig. Iemmello
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione (49' st Nuamah), Pontisso (34' st Pompetti), Di Francesco (23' st Rispoli); Alesi (34' st Iemmello), Liberali (34' st Frosinini); Pittarello. All. Aquilani. A disp. Marietta, Bashi, Fellipe Jack, Verrengia, Oudin, Koffi, D'Alessandro
Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 5,5 (35' st Le Borgne 4), Izzo 5, Enrici 5,5, Missori 5,5; Sounas 5,5 (15' st Insigne 5), Palmiero 5,5 (35' st D'Andrea 5,5), Besaggio 6 (9' st Pandolfi 5); Palumbo 5,5; Russo 5, Patierno 5 (9' st Biasci 5,5). All. Ballardini 5,5. A disp. Daffara, Sassi, Fontanarosa, Armellino, Kumi, Tutino, Sgarbi
Arbitro: Marinelli
Ammoniti: Cancellotti (A)
Assistenti: Ceccon e Trinchieri
Quarto ufficiale: Arena
VAR AVAR: Meraviglia e Maggioni
Recupero: 2' pt, 5' st

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