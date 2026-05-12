Avellino Basket, rimonta sulla Fortitudo: vittoria e giovedì sarà Gara 4 Finale di 75-71 al PalaDelMauro nel terzo atto dei quarti di finale promozione

Davanti ad oltre 3000 spettatori, l'Unicusano Avellino Basket ha superato la Flats Service Bologna con il punteggio di 75-71 riaprendo la serie e rinviando ogni discorso a gara 4. "Giovedì si torna a giocare al PalaDelMauro. Gli irpini recuperano dal -15 (30-45) e ribaltano la partita con un secondo tempo di cuore e grinta. La partita è cambiata nel momento in cui Avellino ha diversificato assetto difensivo e giocando con Lewis da ala forte. Gli irpini sono riusciti a vincere senza Francis nei minuti finali". "Siamo contenti di questa vittoria, la prima nei play-off. Abbiamo giocato due partite differenti all'interno della stessa partita, l'intensità difensiva del secondo tempo ha fatto la differenza. Adesso facciamo gli applausi ai ragazzi ed andiamo avanti pensando a gara 4": il commento di coach Di Carlo.

In aggiornamento

Il tabellino

LNP - Playoff Serie A2

Quarti di finale Promozione - Gara 3

Unicusano Avellino Basket - Flats Service Fortitudo Bologna 75-71

Parziali: 12-21, 18-24, 27-13, 18-13

Avellino: Blake Francis 22 (8/11, 2/11), Jaren Lewis 21 (4/8, 2/6), Rei Pullazi 14 (2/6, 2/6), Alessandro Grande 13 (1/2, 3/5), Lucas Fresno 5 (1/1, 1/1), Andrea Zerini (0/2, 0/0), Mikk Jurkatamm (0/2, 0/5), Alexander Cicchetti (0/2, 0/0), Giovanni Pini (0/1, 0/0), Mattia Fianco, Giacomo Donati

F. Bologna: Toni Perkovic 15 (2/4, 2/6), Alvise Sarto 11 (1/1, 3/7), Samuele Moretti 11 (5/6, 0/0), Gianluca Della Rosa 8 (1/1, 1/3), Martino Mastellari 8 (2/4, 1/5), Simon Anumba 7 (3/4, 0/0), Matteo Imbrò 5 (0/0, 1/4), Paulius Sorokas 4 (2/6, 0/3), Vincenzo Guaiana 2 (0/0, 0/0), Niccolò De Vico