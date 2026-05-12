Da Napoli per rifornire di droga e telefonini il carcere di Ariano: arrestati Intrusione sventata grazie al fiuto dei poliziotti arianesi

E' grazie al fiuto degli agenti del commissariato di polizia di Ariano Irpino se è stato sventato l'ennesimo tentativo di intrusione di droga e telefoni cellulari all'interno del carcere Pasquale Campanello. Il bilancio è di due arresti e due denunce.

Le manette sono scattate ai polsi di venticinquenne e un ventiseienne della provincia di Napoli, con precedenti.

I fatti

Gli uomini del reparto volanti, diretti dal vice questore Giulio Masini, stavano effettuando un servizio di perlustrazione proprio in località Cardito, nelle vicinanze della casa circondariale. Ad insospettirli è stata presenza di quattro persone munite di cappellini uno simile all'altro che alla vista della polizia erano apparsi piuttosto agitati e dall'atteggiamento strano.

Gli agenti hanno intuito tutto e li hanno beccati proprio mentre travisati con un cappellino da baseball e uno scaldacollo, si apprestavano a lanciare droga e telefonini all'interno del penitenziario di via Cardito.

Si tratta di due uomini di 25 e 26 anni con diversi precedenti a carico, entrambi arrestati, accompagnati da due donne, rispettivamente di 56 e 49 anni, denunciate per concorso nel delitto di introduzione di apparecchi telefonici in istituti di pena.

Tutti e quattro avevano raggiunto da Napoli il comune di Ariano Irpino a bordo di un’autovettura, presa a noleggio, per poi dirigersi a piedi nella parte esterna del penitenziario.

Pensavano di farla franca e di riuscire nel loro intento ma non hanno fatto i conti con la prontezza di riflessi degli agenti, che da tempo stavano monitorando proprio la struttura carceraria arianese, più volte teatro di intrusioni spesso sventate anche dalla polizia penitenziaria durante i colloqui. Della vicenda è stato costantemente informato il questore di Avellino Pasquale Picone, il quale si è complimentato con i poliziotti intervenuti. Inchiesta coordinata dalla procura di Benevento.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati:

4 panetti di hashish per un totale di gr. 105,88, 5 telefoni cellulari di cui Apple iphone e smartphone, berrettini da baseball di colore nero e scaldacollo.

Le due donne, alla vista dei poliziotti, hanno cercato in qualche modo di allontanarsi a bordo dell’autovettura in uso ma sono state prontamente fermate da altri poliziotti e condotte in commissariato, dove sono state poi fotosegnalate e denunciate.

Entrambe rimpatriate con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ariano Irpino per tre anni. Per i due uomini invece si sono aperte le porte del carcere arianese, lo stesso luogo che avevano scelto per rifornirlo di droga e telefonini.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.