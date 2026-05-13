Avellino, Ballardini: "Si parte da qui. La gara ha detto delle cose..." Il commento del tecnico biancoverde dopo la sconfitta a Catanzaro nel match playoff

"C'è orgoglio per tutto il percorso fatto, l'amaro in bocca è per il gol subito nel primo tempo. L'Avellino non meritava di chiudere sotto all'intervallo. Abbiamo avuto due situazioni importanti prima dell'1-0 del Catanzaro. Nel secondo tempo volevamo recuperare, ci siamo un po' slegati e se perdi le distanze il Catanzaro è bravo a metterti in difficoltà. I cambi? Abbiamo cambiato quando hanno annullato il secondo gol al Catanzaro e volevamo cambiare per riprendere la partita. Abbiamo giocato 4-2-4 e abbiamo avuto due situazioni importanti": così si è espresso Davide Ballardini al termine di Catanzaro-Avellino 3-0.

"Il futuro? Da domani ci penseremo"

"Devo ringraziare la squadra, i giocatori, gli uomini. Ringrazio la proprietà e il direttore sportivo che hanno costruito questa squadra, che hanno preso ragazzi seri, che sono capaci e che hanno fatto un campionato straordinario. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Delle squadre che sono salite in Serie B l'Avellino è la squadra che ha fatto meglio e giocare i playoff è un grandissimo risultato. Si parte da qui. Anche questa sera la gara ha detto delle cose su dove crescere, migliorare ed essere ancora più bravo e competitivo. Il mio futuro? Abbiamo pensato giustamente a fare bene il nostro percorso e credo che questo ci sia riuscito. Da domani penseremo anche al futuro".