Avellino: stop per un terzino, assenti anche due centrocampisti

Gestione verso Palermo e una lunga preparazione con altre due sedute a porte aperte

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Avellino.  

Nella ripartenza dopo due giorni di riposo l'Avellino ha ritrovato Andrea Favilli, ma anche Antony Iannarilli. L'estremo difensore di Alatri era regolarmente sul sintetico del "Partenio-Lombardi" e si è allenato in compagnia di Jacopo Sassi e Pasquale Pane dopo il trauma contusivo alla rotula del ginocchio destro che l'aveva bloccato alla vigilia di Sampdoria-Avellino. Assente, ed era una indisponibilità già certa e lieta, Giovanni Daffara, impegnato con la Nazionale Under 21 (alle 18.15 la sfida contro la Macedonia del Nord a Empoli, martedì alle 18.30 la gara contro la Svezia a Boras). Solo mercoledì, di fatto, il portiere di proprietà della Juventus, titolare da fine ottobre tra i pali dei lupi, farà ritorno ad Avellino verso il match di Palermo, in programma la sera di Pasqua (ore 19.30) al "Barbera". In mattinata e sabato il "Partenio-Lombardi" sarà a porte aperte.

Stop per Sala, sintomi influenzali per Kumi e Palumbo

Nella prima seduta settimanale erano assenti Martin Palumbo e Justin Kimi per sintomi influenzali. Pura gestione per i due centrocampisti, tenuti a riposo nelle prime ore di preparazione. Stop, invece, per Marco Sala: fastidio a una caviglia con il terzino sinistro che ha seguito la seduta da bordocampo e che dovrebbe rientrare in gruppo lungo la settimana. Ancora ai box Filippo Reale a causa della lesione al soleo di sinistra. Lorenzo Sgarbi era regolarmente in gruppo dopo la sindrome influenzale della scorsa settimana.

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