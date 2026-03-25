Avellino: altre sedute a porte aperte, il programma fino a sabato Daffara con l'under 21: domani Italia-Macedonia del Nord, martedì Svezia-Italia

Ripresa nel pomeriggio a porte aperte e il "Partenio-Lombardi" e anche altre due sedute di allenamento dell'Avellino sarà con tifosi e stampa in Tribuna Montevergine. Apertura al pubblico decisa dallo staff tecnico e dalla proprietà biancoverde per domani (ore 11) e per sabato (ore 11) con ingresso libero in tribuna Montevergine come accaduto nella ripartenza, nel pomeriggio, nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. La seduta di venerdì (ore 11) sarà, invece, vissuta dai lupi con il "Partenio-Lombardi" a porte chiuse. Pausa Nazionali con Giovanni Daffara impegnato in azzurro, con l'Italia Under 21 che domani (ore 18.15) affronterà la Macedonia del Nord al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli e che poi martedì (18.30) sarà ospite della Svezia a Boras.

Il programma degli allenamenti dell'US Avellino

Mercoledì (ore 16): porte aperte - Tribuna Montevergine

Giovedì (ore 11): porte aperte - Tribuna Montevergine

Venerdì (ore 11): porte chiuse

Sabato (ore 11): porte aperte - Tribuna Montevergine