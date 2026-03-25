Sconfitta a Forlì per l'Unicusano Avellino Basket (73-71) Dopo 6 vittorie di fila ko in Romagna per la squadra di coach Di Carlo

L'Unicusano Avellino Basket si ferma dopo 6 vittorie di fila. La squadra biancoverde esce sconfitta dal parquet dell'Unieuro Forlì con il risultato di 73-71 nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A2. Gli errori dalla lunetta e alcuni possessi sbagliati hanno condannato gli irpini al ko. Aradori è risultato decisivo per i romagnoli nel terzo quarto garantendo fiducia a Forlì (42 rimbalzi di squadra contro i 32 degli ospiti). Domenica (ore 18) sarà altra gara in trasferta per l'Avellino Basket, che sarà ospite della Flats Service Fortitudo Bologna.

Il tabellino

LNP Serie A2

Trentaduesima Giornata

Unieuro Forlì - Unicusano Avellino Basket 73-71

Parziali: 18-19, 15-15, 26-16, 14-21

Forlì: Pietro Aradori 16 (3/5, 2/5), Demonte Harper 14 (4/5, 2/6), Stefano Bossi 11 (0/0, 3/9), Simone Pepe 10 (2/7, 2/6), Deshawn Stephens 9 (4/5, 0/0), Raphael Gaspardo 9 (3/6, 1/4), Tommaso Pinza 3 (0/1, 1/3), Giulio Gazzotti 1, Stefano Masciadri (0/0, 0/1), Riccardo Tavernelli, David Jack Bonomi, Jeremy Berluti

Avellino: Jaren Lewis 14 (4/8, 1/2), Giacomo Dell'Agnello 14 (7/10, 0/0), Alessandro Grande 13 (3/6, 2/6), Federico Mussini 10 (2/8, 2/6), Andrea Zerini 7 (2/3, 0/2), John Watson Chandler III 5 (1/2, 1/2), Giovanni Pini 3 (0/1, 1/1), Rei Pullazi 3 (1/1, 0/3), Lucas Fresno 2 (1/1, 0/0), Mikk Jurkatamm (0/1, 0/2), Giacomo Donati