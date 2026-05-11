Ariano: bagno di folla per i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima

Straordinaria accoglienza lungo le strade e rioni di Cardito per la tradizionale processione

Fede e profonda devozione alla Madonna di Fatima in Irpinia....

Ariano Irpino.  

Giornata di preghiera per gli ammalati oggi nel Santuario dedicato alla Madonna di Fatima ad Ariano Irpino, con il rito dell'unzione degli infermi e la tradizionale processione verso l'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Ieri intanto grande partecipazione alle solenni celebrazioni nel santuario mariano diocesano di piano di zona, dove è partita la processione accompagnata dalla banda di Conversano. Fiori, lenzuola e coperte bianche sui balconi, fuochi e tanti gesti di affetto.

Una straordinaria accoglienza in ogni rione, da via 4 novembre, ai palazzi Scoppettuolo, Rodegher e Cappelluzzo dove è stata la piccola Fatima in braccio alla mamma, con i suoi occhi dolcissimi ad accogliere la Vergine dei miracoli.

A guidare la processione i due parroci don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Lo Sanno, insieme a don Nico Santosuosso e don Antonio Gerardo Lo Conte. Presente il sindaco Enrico Franza insieme alla polizia municipale e all'associazione di volontariato Panacea guidata da Maria Spina Pratola

Mercoledì 13 maggio la solennità della prima apparizione a Fatima. Celebrazioni alle 7.30, 10.00 e alle 18.30 quest'ultima presieduta dal vescovo Sergio Melillo. A seguire la processione nel piano di zona. Festeggiamenti 2026 che si concludono con un bagno di folla. Soddisfatti i due parroci, che hanno ringraziato il comitato festa per la grande abnegazione dimostrata. Mesi di intensi lavoro, frutto di sacrifici e impegno che hanno portato al grande successo.

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