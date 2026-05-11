Ariano: bagno di folla per i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima Straordinaria accoglienza lungo le strade e rioni di Cardito per la tradizionale processione

Giornata di preghiera per gli ammalati oggi nel Santuario dedicato alla Madonna di Fatima ad Ariano Irpino, con il rito dell'unzione degli infermi e la tradizionale processione verso l'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Ieri intanto grande partecipazione alle solenni celebrazioni nel santuario mariano diocesano di piano di zona, dove è partita la processione accompagnata dalla banda di Conversano. Fiori, lenzuola e coperte bianche sui balconi, fuochi e tanti gesti di affetto.

Una straordinaria accoglienza in ogni rione, da via 4 novembre, ai palazzi Scoppettuolo, Rodegher e Cappelluzzo dove è stata la piccola Fatima in braccio alla mamma, con i suoi occhi dolcissimi ad accogliere la Vergine dei miracoli.

A guidare la processione i due parroci don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Lo Sanno, insieme a don Nico Santosuosso e don Antonio Gerardo Lo Conte. Presente il sindaco Enrico Franza insieme alla polizia municipale e all'associazione di volontariato Panacea guidata da Maria Spina Pratola.

Mercoledì 13 maggio la solennità della prima apparizione a Fatima. Celebrazioni alle 7.30, 10.00 e alle 18.30 quest'ultima presieduta dal vescovo Sergio Melillo. A seguire la processione nel piano di zona. Festeggiamenti 2026 che si concludono con un bagno di folla. Soddisfatti i due parroci, che hanno ringraziato il comitato festa per la grande abnegazione dimostrata. Mesi di intensi lavoro, frutto di sacrifici e impegno che hanno portato al grande successo.