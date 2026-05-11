"Montevergine, strada chiusa da 6 mesi e commercianti al collasso: Ora basta" Il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo chiede un incontro per accelerare i lavori

"Ho chiesto un incontro a breve con sua Eccellenza Padre Abate del Santuario di Montevergine, Don Riccardo Guariglia e il Sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, finalizzato ad intraprendere azioni comuni per la riapertura della strada per Montevergine". Così in una nota rlanciata sui social network il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo, Luigi Marciano.

Strada ancora chiusa

A sei mesi dalla frana sulla strada provinciale che collega il santuario con i paesi dell'hinterland avellinese, i lavori non sono finiti . Sui social sono diventati virali alcuni video, rilanciati da cittadini e turisti che si avventurano tra sentieri e percorsi naturalistici, che mostrano la strada ancora interessata dalla frana e la rabbia sale. Attualmente il santuario resta raggiungibile a piedi, con la funicolare, o in auto attraverso la strada per Pietrastorinina. Ma la provinciale resta chiusa e i commercianti sono allo stremo.

Siamo una comunità ferita

"Oramai i commercianti, i ristoratori e le attività connesse al flusso dei Pellegrini sono al collasso. Ho predisposto una lettera aperta da sottoporre nell' incontro surrichiamato, nonchè a portare nel prossimo Consiglio Comunale le dovute comunicazioni e le azioni da intraprendere. Siamo una Comunita ferita e abbiamo diritto a ricevere risposte certe .Ora non possiamo piu' attendere." Conclude Marciano.