Avellino Basket - Fortitudo Bologna: cambia l'orario di Gara 3, quando si gioca Novità per la sfida in programma domani al PalaDelMauro

Gara 3 del quarto di finale promozione tra l'Unicusano Avellino Basket e la Flats Service Fortitudo Bologna si giocherà al PalaDelMauro domani con palla a due alle 19. Anticipo di un'ora e trenta minuti rispetto al primo calendario (ore 20.30) per il terzo atto della serie tra gli irpini e i felsinei. L'Avellino Basket è obbligato a vincere per allungare il quarto di finale, mentre per la Fortitudo sarà il primo match-point per accedere alla semifinale playoff dopo le due vittorie ottenute al PalaDozza, dove ha confermato il fattore campo.

Il comunicato ufficiale

L’Unicusano Avellino Basket comunica che, a seguito di nuove disposizioni, l’orario d’inizio di Gara 3 di Play-off contro la Flats Service Fortitudo Bologna ha subito una variazione. L’incontro, in programma martedì 12 presso il PalaDelMauro, non si disputerà più alle ore 20:30, bensì sarà anticipato alle ore 19:00.