Scandone, Dell'Imperio: "Con Cagliari sarà una serie intensa e affascinante" I biancoverdi sono reduci dalla vittoria in Gara 3 contro la Basket School Messina

Vittoria nella "bella" contro la Basket School Messina e testa alla serie dei quarti di finale promozione per la Serie B Nazionale contro l'Esperia Cagliari per la Scandone Avellino di coach Ciro Dell'Imperio: "È stata la partita che volevamo giocare dopo la brutta prestazione di gara 2, che non rispecchiava il nostro valore. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Questi sono i playoff e bisogna avere la giusta mentalità: i ragazzi sono stati straordinari, interpretando nel migliore dei modi il piano partita".

"Cagliari ha grande qualità, sarà una serie intensa"

Siamo soddisfatti del percorso fatto finora. Abbiamo messo in campo grande intensità difensiva. Certamente avremmo voluto chiudere la serie in due gare, ma quando c’è la possibilità di rimediare bisogna sfruttarla al massimo, proprio come abbiamo fatto. - ha aggiunto Dell'Imperio - Nei quarti affronteremo Cagliari, che si è qualificata anch’essa dopo una serie combattuta arrivata a gara 3. I sardi sono un’ottima squadra, con giocatori di grande qualità: sarà una serie intensa e molto affascinante".