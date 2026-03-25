Avellino: pericolo caduta calcinacci, chiusa momentaneamente via Mancini Intervento dei vigili del fuoco muniti di autoscala

Si è reso necessario l'intervento dell'autoscala dei vigili del fuoco per rimuovere calcinacci pericolanti da una palazzina lungo via Mancini ad Avellino.

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi residenti. Sul posto insieme ai caschi rossi, la polizia che ha provveduto a chiudere momentaneamente la strada per motivi di sicurezza in attesa delle operazioni. Non si registrano fortunatamente conseguenze a persone.

Ed il vento il pericolo maggiore nelle prossime ore. A tal proposito, la protezione civile della regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalla mezzanotte alle 23.59 di domani, 26 marzo.