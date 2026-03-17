"Elezione Gonnella, tappa storica: è la prima consigliera provinciale del M5S" Le congratulazioni di Maura Sarno per il primato nazionale

"Congratulazioni a Carmela Gonnella per la sua elezione a Consigliera Provinciale di Avellino, in quota M5S.

Un traguardo che porta la firma di una donna capace, determinata e profondamente legata al suo territorio". Così Maura Sarno del M5S di Avellino commenta l'elezione di Gonnella nel parlamentino di palazzo Caracciolo.

L'impegno di Gonnella

"Carmela ha dimostrato in questi anni serietà, competenza, spirito di servizio e una grande capacità di ascolto. Qualità che le hanno permesso di costruire fiducia, relazioni e consenso vero, quello che nasce dal lavoro quotidiano accanto ai cittadini e alle comunità - spiega Sarno ..

Un risultato politico importante, che segna una tappa storica: la prima Consigliera Provinciale in Italia per il nostro movimento. Un traguardo che nasce dal lavoro serio, dalla presenza costante sul territorio e dalla capacità di costruire comunità politica.

La prima consigliera provinciale in Italia del M5S

Il gruppo territoriale di Morra De Sanctis ha dimostrato cosa significa fare politica con responsabilità e visione. Un ringraziamento particolare alla Sindaca Fiorella Caputo e a tutto il gruppo del Consiglio Comunale di Morra, che con impegno e determinazione hanno saputo costruire le giuste sinergie con attivisti e amministratori.

È così che si costruiscono i risultati: con il lavoro di squadra, con la credibilità e con la forza di una comunità che crede nella buona politica.

Questo risultato è la dimostrazione che quando il territorio si organizza, quando le energie migliori si mettono insieme, il cambiamento diventa possibile.

Avanti così, con determinazione e orgoglio". COnclude Sarno.

