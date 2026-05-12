Ariano: fiaccolata dedicata agli ammalati in onore della Madonna di Fatima Un rito che si ripete ogni anno in preparazione all'anniversario della prima apparizione

Dal Santuario a lei dedicato all'ospedale Frangipane Bellizzi passando per la grotta di Lourdes, rione San Pietro fino ad arrivare nel luogo della sofferenza.

La Madonna di Fatima ha abbracciato attraverso la sua presenza davanti all'ingresso della struttura sanitaria arianese tutti gli ammalati e il personale sanitario che opera con abnegazione al loro fianco. Un rito che si ripete ogni anno. A scortare la fiaccolata lungo i pericoli della statale 90 delle puglie, la polizia municipale e i volontari di Panacea. Una preghiera è stata rivolta a tutti gli anziani della comunità parrocchiale.

E oggi primi vespri della solennità, santa messa alle 18.30 e alle 21.00 veglia di preghiera per e con i giovani e allo scoccare della mezzanotte santa messa e veglia notturna. Durante tutta la notte, la chiesa resterà aperta per la preghiera personale e comunitaria.

Mercoledì 13 maggio la giornata clou. La solennità della prima apparizione di Fatima. Ore 7.30 santa messa a conclusione della veglia, una seconda celebrazione alle 10.00 e alle 18.30 la liturgia solenne, presieduta dal vescovo Sergio Melillo. A seguire la processione nel piano di zona. L'ultimo atto dei festeggiamenti, domenica 17 maggio alle 17.30 santa messa e a seguire la processione attraverso via Viggiano.