Sport, natura e promozione del territorio: 20 km in bici nella verde Irpinia Villanova del Battista e Zungoli, uno dei percorsi più affascinanti del mezzoggiorno

Domenica 17 maggio torna “IrpiniainBici”, la manifestazione cicloturistica giunta alla sua terza edizione, pronta a riunire appassionati delle due ruote, famiglie e visitatori in una giornata dedicata allo sport all’aria aperta e alla valorizzazione del territorio irpino.

L’evento, organizzato in collaborazione tra i comuni di Villanova del Battista e Zungoli con il patrocinio della Provincia di Avellino, dell’associazione culturale A Tempo Perso, del gruppo Rotary Avellino Est Centenario e del Servizio Civile di Villanova del Battista, propone una pedalata non competitiva di circa 20 chilometri lungo il suggestivo regio tratturo Pescasseroli-Candela, uno dei percorsi storici più affascinanti del Mezzogiorno. Un’occasione per vivere la natura, riscoprire antichi cammini e promuovere il turismo lento nel cuore della Verde Irpinia.

Sarà proprio Villanova del Battista, immersa nei paesaggi mozzafiato della verde Irpinia, il punto di partenza e arrivo della manifestazione.

Il borgo, circondato da dolci colline, distese verdi e scorci panoramici unici, rappresenterà il cuore dell’evento e il simbolo di un territorio che punta sempre più sulla valorizzazione delle proprie bellezze naturali e culturali.

Il percorso collegherà Villanova del Battista con Zungoli, borgo medievale annoverato tra i più belli d’Italia, noto per il suo castello, i vicoli in pietra e le caratteristiche grotte tufacee. Un itinerario che unirà due comunità attraverso sport, socialità e promozione territoriale.

La giornata prenderà il via alle ore 8:30 con le iscrizioni gratuite in Piazza Aldo Moro. La partenza è prevista alle 9:30, mentre intorno alle 11:00 i partecipanti raggiungeranno Piazza Castello a Zungoli per una tappa panoramica e fotografica. Il rientro a Villanova del Battista è previsto per le 12:30.

Al termine della pedalata spazio alla convivialità con stand enogastronomici, giochi e animazione per tutte le età. Sarà inoltre disponibile un menù pranzo fisso al costo di 15 euro, con prenotazione consigliata. Per tutti i partecipanti sono previsti un kit omaggio e una degustazione di gelati offerta da Aloha.

L’organizzazione metterà a disposizione anche il servizio di noleggio biciclette, sia elettriche che muscolari, su prenotazione, garantendo inoltre un percorso sicuro con attraversamenti controllati lungo il tragitto.

Per informazioni e iscrizioni gratuite è possibile contattare questi numeri: 3383289349 oppure 3396565652. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno degli sponsor e Angelo Silano MC Fotografo.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo, che sottolinea il valore dell’iniziativa per il territorio:

"Eventi come “IrpiniainBici” rappresentano un’importante occasione per promuovere la nostra Irpinia, le sue bellezze paesaggistiche e i suoi borghi. Vedere tante persone condividere insieme una giornata di sport, natura e convivialità è motivo di orgoglio per tutta la comunità. Ringrazio gli organizzatori, gli sponsor, i volontari e tutti i partecipanti che contribuiranno a rendere speciale questa manifestazione".

Con “IrpiniainBici”, ancora una volta, sport, socialità e promozione del territorio si incontrano per offrire un’esperienza autentica tra paesaggi, tradizioni e comunità della Verde Irpinia.