L'arbitro di Catanzaro-Avellino: c'è Marinelli al "Ceravolo" Ha diretto quattro gare dei lupi e quattro gare dei calabresi in carriera

La gara Catanzaro-Avellino, turno preliminare dei playoff di Serie B e in programma alle 21 al "Ceravolo", sarà diretta da Livio Marinelli della sezione di Tivoli con Marco Ceccon della sezione di Lovere e Marco Trinchieri della sezione di Milano assistenti e con Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Francesco Meraviglia della sezione di Prato con Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco AVAR.

In carriera 106 gare di Serie B e 71 di Serie A

Sono quattro i precedenti con Marinelli, da 106 gare in B e 71 in A in carriera, per i lupi, uno è di questa stagione, il 2-1 Monza sull'Avellino l'8 febbraio scorso, con altre due sconfitte (Parma-Avellino 2-0 del 29 ottobre 2017 e Avellino-Parma 1-2 del 29 marzo 2018) e una vittoria (Avellino-Spezia 1-0 dell'11 maggio 2018). Per il Catanzaro sono quattro i precedenti con il fischietto di Tivoli: due vittorie e due pareggi.