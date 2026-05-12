Playoff: Catanzaro-Avellino, probabili formazioni e regolamento Alle 21 la sfida al "Ceravolo" per il turno preliminare degli spareggi promozione

Nemmeno il tempo di archiviare la regular season, ecco i playoff. Alle 21 sarà turno preliminare al "Ceravolo" tra il Catanzaro e l'Avellino. Lupi chiamati a ribaltare il fattore campo. L'ottavo posto degli irpini rispetto al quinto dei calabresi al termine della stagione regolare pone l'obbligo ai biancoverdi di vincere al 90' o al 120'. In caso di parità nei tempi regolamentari si andrà ai supplementari, in caso di ulteriore parità vincerà la squadra con la miglior posizione nella classifica finale. Il Catanzaro ha due risultati su tre giocando in casa. La vincente affronterà il Palermo nella doppia sfida di semifinale promozione.

Lupi senza Favilli, giallorossi con Iemmello

Tra i biancoverdi, che saranno seguiti al "Ceravolo" da 750 tifosi nel settore ospiti, c'è il solo rientro di Fontanarosa dopo il turno di squalifica scontato nell'ultimo turno di campionato. Out Favilli, Sala, Simic, Milani e il lungodegente Reale. Continuità per l'undici dell'Avellino con Iannarilli tra i pali, la coppia di centrali composta da Enrici e Izzo con Cancellotti a destra e Fontanarosa in vantaggio su Missori a sinistra. A centrocampo Besaggio, Palmiero e Sounas con Palumbo trequartista. In attacco ci sarà Russo con Patierno in vantaggio su Biasci. Per il Catanzaro Aquilani ritrova Iemmello con il gruppo al completo.

Le probabili formazioni

Serie B

Playoff - Turno Preliminare

Catanzaro-Avellino

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani. A disp. Marietta, Borrelli, Esteves, Bashi, F. Jack, Verrengia, Frosinini, Pontisso, Pompetti, Oudin, Rispoli, Buglio, Nuamah, Koffi, D'Alessandro

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Russo. All. Ballardini. A disp. Daffara, Sassi, Missori, Tutino, Pandolfi, D'Andrea, Biasci, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Insigne

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Ceccon e Trinchieri

Quarto ufficiale: Arena

VAR e AVAR: Meraviglia e Maggioni